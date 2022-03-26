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Спорт 26.03.2022 19:50

Гран-при F1 в Саудовской Аравии проходит по расписанию, несмотря на удар хуситов по нефтебазе в Джидде

Этап гоночной серии "Формулы-1" в Саудовской Аравии пройдет по расписанию, несмотря на атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтяное хранилище в городе Джидда, сообщило в субботу агентство Associated Press.

"Формула-1" и FIA (Международная автомобильная федерация - ИФ) могут подтвердить, что после обсуждений со всеми командами и гонщиками Гран-при Саудовской Аравии 2022 года продолжится в соответствии с графиком", - говорится в заявлении на сайте "Формулы-1".

Свое заявление опубликовала ассоциация гонщиков (GDPA), где говорится о том, что пилоты не будут отказываться от участия в этапе. "Мы долго обсуждали ситуацию, с директорами наших команд и высокопоставленными людьми, которые управляют спортом. Высказывались и обсуждались различные мнения, выслушав не только руководителей "Формулы-1", но и министров саудовского правительства, которые объяснили, что меры безопасности были усилены до максимума, мы приняли решение принять участие в свободных заездах и квалификации сегодня и в гонке - завтра", - говорится в заявлении GDPA.

Субботние свободные заезды прошли без происшествий, в них лучшую скорость показал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер.

Директор команды "Феррари" Маттиа Бинотто заявил, что решение не отказываться от гонки было верным. "Давайте сфокусируемся на фактах: мы знаем, что это не первый раз, когда подобное происходит в этой стране и в этом районе. Покинуть страну было бы просто неверным выбором", - заявил Бинотто.

Йеменские повстанцы-хуситы накануне нанесли удар по нефтяному хранилищу в Джидде, которое находится примерно в 11 км от трассы Гран-при Саудовской Аравии. После атаки на нефтебазе компании Saudi Aramco начался крупный пожар, который было видно с трассы. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку.

Конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в противостоянии с хуситами, контролирующими часть страны. Запад заявляет, что мятежников поддерживает Иран.

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Тэги: МИР, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АВТОГОНКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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