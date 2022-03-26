Гран-при F1 в Саудовской Аравии проходит по расписанию, несмотря на удар хуситов по нефтебазе в Джидде

Этап гоночной серии "Формулы-1" в Саудовской Аравии пройдет по расписанию, несмотря на атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтяное хранилище в городе Джидда, сообщило в субботу агентство Associated Press.
"Формула-1" и FIA (Международная автомобильная федерация - ИФ) могут подтвердить, что после обсуждений со всеми командами и гонщиками Гран-при Саудовской Аравии 2022 года продолжится в соответствии с графиком", - говорится в заявлении на сайте "Формулы-1".
Свое заявление опубликовала ассоциация гонщиков (GDPA), где говорится о том, что пилоты не будут отказываться от участия в этапе. "Мы долго обсуждали ситуацию, с директорами наших команд и высокопоставленными людьми, которые управляют спортом. Высказывались и обсуждались различные мнения, выслушав не только руководителей "Формулы-1", но и министров саудовского правительства, которые объяснили, что меры безопасности были усилены до максимума, мы приняли решение принять участие в свободных заездах и квалификации сегодня и в гонке - завтра", - говорится в заявлении GDPA.
Субботние свободные заезды прошли без происшествий, в них лучшую скорость показал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер.
Директор команды "Феррари" Маттиа Бинотто заявил, что решение не отказываться от гонки было верным. "Давайте сфокусируемся на фактах: мы знаем, что это не первый раз, когда подобное происходит в этой стране и в этом районе. Покинуть страну было бы просто неверным выбором", - заявил Бинотто.
Йеменские повстанцы-хуситы накануне нанесли удар по нефтяному хранилищу в Джидде, которое находится примерно в 11 км от трассы Гран-при Саудовской Аравии. После атаки на нефтебазе компании Saudi Aramco начался крупный пожар, который было видно с трассы. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку.
Конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в противостоянии с хуситами, контролирующими часть страны. Запад заявляет, что мятежников поддерживает Иран.
Минобороны РФ необходимо обеспечить полный вывод армянских НВФ из Карабаха – Минобороны Азербайджана
МИД РФ призвал к сдержанности в Карабахе
Гянджалиев назвал два возможных варианта обеспечения безопасности в Карабахе
Заявка на транзит газа через Украину в субботу сохраняется на прежнем уровне
Германия способна избавиться от зависимости от газа из РФ быстрее, чем многие думают - Шольц
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
В Уфе арестован депутат по обвинению в участии в террористическом сообществе
В Китае признали погибшими всех пассажиров потерпевшего крушения Boeing 737
Байден счел статью о коллективной обороне НАТО «священным обязательством»
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров