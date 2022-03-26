МИД РФ призвал к сдержанности в Карабахе

МИД РФ распространил в субботу заявление, выразив крайнюю озабоченность ростом напряженности в Карабахском регионе Азербайджана.

"Зафиксированные в информационном бюллетене министерства обороны РФ от 26.03.2022 г. факты вооруженного проникновения в зону ответственности российского миротворческого контингента и нарушения режима прекращения огня идут вразрез с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. (10 ноября - ИФ-Аз)", - говорится в заявлении.

"Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - заявили в МИД.

По линии российских миротворцев во взаимодействии с обеими сторонами принимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе, говорится в документе.