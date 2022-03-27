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Дальнее зарубежье 27.03.2022 09:00

Южнокорейская разведка заметила признаки подготовки Северной Кореи к ядерному испытанию

По данным южнокорейских военных и разведки, на северокорейском ядерном полигоне Пунгери ведутся работы по восстановлению одного из четырех туннелей, что является свидетельством подготовки к испытательному ядерному взрыву, сообщило агентство "Ренхап" в воскресенье.

При этом, по данным разведки, ведутся работы по созданию бокового входа в 3-й туннель, и, как заявил один из источников агентства, "восстановить объект можно будет через месяц".

"Ренхап" отмечает "возросшие опасения", что Пхеньян осуществит испытание после того, как на прошлой неделе он произвел испытательный пуск ракеты дальнего радиуса действия, "официально прекратив добровольный мораторий на крупные стратегические провокации".

Эксперты говорят, что Север может испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено на боеголовках баллистических ракет.

Сообщается, что на полигоне есть четыре туннеля, которые были официально закрыты в 2018 году, при этом работы по сносу проводились в присутствии небольшой группы приглашенных иностранных журналистов.

Некоторые наблюдатели заявили, что будет трудно немедленно восстановить туннели 1 и 2, где Север проводил свои предыдущие ядерные испытания, в то время как туннели 3 и 4 могут быть использованы после восстановительных работ.

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Тэги: МИР, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ИСПЫТАНИЕ, ПОДГОТОВКА

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