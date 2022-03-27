Лауреатов «Оскара» назовут на церемонии вручения награды в США

В Лос-Анджелесе в воскресенье вечером состоится 94-я церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар", она пройдет в театре Dolby, впервые за три года у церемонии будут ведущие.

В этом году из-за продолжающейся пандемии коронавируса церемония была перенесена с 15 января на 27 марта. Вручение наград, в отличие от 2021 года, вновь пройдет в театре Dolby в Голливуде. Впервые с 2019 года у церемонии будут ведущие, ими стали актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл. В прошлом году церемония прошла на нескольких площадках. Основной площадкой был вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса.

В списке номинантов на премию американской киноакадемии в этом году представлен российский короткометражный анимационный фильм "Боксбалет" режиссера Антона Дьякова, претендующий на награду в соответствующей номинации.

Картина рассказывает историю любви балерины и боксера, которая разворачивается на фоне различных исторических событий.

Кроме картины Дьякова, на награду также претендуют работы "Дела искусства" Джоанны Куинн и Лес Миллс, "Бестия" Хьюго Коваррубиаса, "Робин Робин" Дэна Оджари и Майка Плиза и "Стеклоочиститель" Альберто Мьельго.

Фильм из России уже получал награду в этой номинации - в 2000 году обладателем статуэтки стал мультипликатор Александр Петров за ленту "Старик и море".

В номинации "Лучший фильм" на награду претендуют "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо, "Дюна" Дени Вильнева, "Белфаст" Кеннета Брана, "CODA: Ребенок глухих родителей" Шаха Хидера, "Не смотрите наверх" Адама Маккей, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Король Ричард" Рейнальдо Грина, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона и "Власть пса" Джейн Кэмпион.

Лучшим режиссером по версии американской киноакадемии может стать Стивен Спилберг ("Вестсайдская история"), Кеннет Брана ("Белфаст"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца") и Джейн Кэмпион ("Власть пса").

На звание лучшей актрисы претендует Джессика Честейн за фильм "Глаза Тэмми Фэй", Оливия Колман ("Неизвестная дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо") и Кристен Стюарт ("Спенсер"). Лучшим актером может стать Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-Так... Бум!"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета").

На награду в категории "Лучший оригинальный сценарий" претендуют "Белфаст", "Худший человек на свете", "Король Ричард", "Лакричная пицца" и "Не смотрите наверх". В номинации за лучший адаптированный сценарий представлены "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Неизвестная дочь", "Власть пса" и "CODA: Ребенок глухих родителей".

На награду в номинации "Актриса второго плана" претендуют: Ариана ДеБос ("Вестсайдская история"), Онжаню Эллис ("Король Ричард"), Джесси Бакли ("Неизвестная дочь"), Катрина Балф ("Белфаст") и Кирстен Данст ("Власть пса"). В аналогичной мужской номинации представлены Киран Хайндс ("Белфаст"), Трой Котсар ("CODA: Ребенок глухих родителей"), Джесси Племонс ("Власть пса"), Дж. К. Симмонс ("В роли Рикардо") и Коди Смит-Макфи ("Власть пса").

Лучшим анимационным фильмом может стать "Энканто", "Побег", "Лука", "Митчеллы против машин" и "Райя и последний дракон".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.