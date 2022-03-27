Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 112.34 -2.59 Brent 119.03 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.03.2022 09:30

США предоставят еще 100$ млн для помощи Украине

США выделят ещё $100 млн на закупку бронеавтомобилей, снаряжения, медикаментов для полиции и пограничников Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Дополнительные деньги позволят продолжить поставки защитной экипировки, полевого снаряжения, тактического снаряжения, медикаментов, средств связи для пограничных служб и полиции Украины", - говорится в его заявлении.

В нем отмечается, что эта помощь "даст МВД Украины больше возможностей для обеспечения необходимой безопасность границ, выполнения правоохранительных функций и для охраны важнейшей инфраструктуры".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Блинкен и Остин обсудили с украинскими министрами итоги саммита НАТО Байден в субботу встретится в Польше с министрами иностранных дел и обороны Украины США и их партнеры продолжат предоставление Украине военной помощи, в том числе средств ПВО - Байден WSJ сообщила о просьбе Зеленского к США не вводить санкции против Абрамовича США направляют на Украину системы ПВО советского производства Зеленский поблагодарил за поддержку президентов США и Франции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az