США предоставят еще 100$ млн для помощи Украине

США выделят ещё $100 млн на закупку бронеавтомобилей, снаряжения, медикаментов для полиции и пограничников Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Дополнительные деньги позволят продолжить поставки защитной экипировки, полевого снаряжения, тактического снаряжения, медикаментов, средств связи для пограничных служб и полиции Украины", - говорится в его заявлении.

В нем отмечается, что эта помощь "даст МВД Украины больше возможностей для обеспечения необходимой безопасность границ, выполнения правоохранительных функций и для охраны важнейшей инфраструктуры".