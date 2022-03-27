Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 112.34 -2.59 Brent 119.03 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.03.2022 09:45

Зеленский призвал Запад увеличить военную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой активизировать поддержку, в очередной раз попросив их предоставить стране самолеты, танки, противокорабельное оружие.

"Цена для безопасности Украины и Европы очень конкретна - это самолеты, это танки для нашего государства, противоракетная оборона и противокорабельное оружие", - заявил Зеленский в своем видеообращении в ночь на воскресенье.

"Это то, что есть у наших партнеров, это то, что у них покрывается пылью. Это все для свободы не только Украины, это для свободы Европы", - утверждает он.

"Всего 1% от всех самолетов НАТО и 1% всех танков НАТО. Мы ждем уже 31 день. (...)", - сказал президент.

По его словам, в Польше министры иностранных дел и обороны Украины встретились с коллегами из США, к которым присоединился президент США Джо Байден, переговоры "касались того, что нам действительно нужно, пока продолжается этот пинг-понг, кто и как должен передать нам самолеты и другие элементы защиты".

Он сетует, что в поставках из-за границы много дробовиков и пулеметов, но этого недостаточно.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. Её цели - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификации Украины. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТНЕРЫ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Байден в субботу встретится в Польше с министрами иностранных дел и обороны Украины Зеленский на саммите НАТО просит неограниченной военной помощи Зеленский призвал Францию взять на себя ведущую роль в новой системе безопасности Макрон вновь призвал установить мир на Украине Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию: иметь ядерное оружие - Лукашенко Лукашенко советует Зеленскому заключить с Путиным договор, а то потом придется подписывать капитуляцию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az