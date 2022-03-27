Зеленский призвал Запад увеличить военную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой активизировать поддержку, в очередной раз попросив их предоставить стране самолеты, танки, противокорабельное оружие.
"Цена для безопасности Украины и Европы очень конкретна - это самолеты, это танки для нашего государства, противоракетная оборона и противокорабельное оружие", - заявил Зеленский в своем видеообращении в ночь на воскресенье.
"Это то, что есть у наших партнеров, это то, что у них покрывается пылью. Это все для свободы не только Украины, это для свободы Европы", - утверждает он.
"Всего 1% от всех самолетов НАТО и 1% всех танков НАТО. Мы ждем уже 31 день. (...)", - сказал президент.
По его словам, в Польше министры иностранных дел и обороны Украины встретились с коллегами из США, к которым присоединился президент США Джо Байден, переговоры "касались того, что нам действительно нужно, пока продолжается этот пинг-понг, кто и как должен передать нам самолеты и другие элементы защиты".
Он сетует, что в поставках из-за границы много дробовиков и пулеметов, но этого недостаточно.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. Её цели - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификации Украины. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".
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