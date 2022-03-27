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СНГ 27.03.2022 10:00

Самолет Air Astana вернулся в аэропорт столицы Казахстана из-за разгерметизации

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Нур-Султана в Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По информации комитета, воздушное судно, на борту которого находилось 158 пассажиров и членов экипажа, благополучно приземлилось в аэропорту столицы Казахстана.

"По данному факту будет проведено расследование управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР (министерства индустрии и инфраструктурного развития - ИФ)", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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