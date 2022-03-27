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Дальнее зарубежье 27.03.2022 10:15

Боррель допустил, что соглашение по СВПД будет достигнуто в ближайшие дни

Участники венских переговоров о возобновлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе "очень близки" к соглашению, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Сейчас мы очень близки к соглашению, и я надеюсь, что это будет возможно", - сказал Боррель, выступая на международной конференции в рамках форума в Дохе.

Журналистам он пояснил, что, по его мнению, сделка может быть достигнута "в течение нескольких дней".

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сообщил ранее на этой неделе, что ядерная сделка может быть достигнута в достаточно короткие сроки, если Соединенные Штаты будут занимать прагматичную позицию. В минувшую субботу он уточнил, что отмена санкций США в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) была одним из важных требований Ирана.

"КСИР - одно из главных учреждений в стране(...) это (санкции против него - ИФ) одна из выдвинутых нами главных проблем", - сказал Абдоллахиян государственному телевидению.

В то же время он добавил, что высокопоставленные должностные лица КСИР заявили, что сделка по возрождению СВПД не должна откладываться из-за вопроса о санкциях против Корпуса, если соглашение служит интересам народа.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД.

С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления СВПД.

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Тэги: ЕС, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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