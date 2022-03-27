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Байдену предложили воздержаться от публичных заявлений

В условиях нынешней сложной международной обстановки некоторые публичные заявления президента США Джо Байдена становятся опасными, считает журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман.

"Некоторые вопросы просто слишком важны, чтобы оставлять их на усмотрение неподготовленного Джо Байдена", - пишет он.

Автор пояснил: "Сейчас опасные времена, и мы все были бы в гораздо большей безопасности, если бы господин Байден шире использовал подготовленные заявления по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения".

В качестве примера он привел заявление Байдена на пресс-конференции 19 января, когда он сказал журналистам, что допускает возможность "незначительного вторжения" России в Украину. По его словам, при таком сценарии страны НАТО могут разделиться во мнении об уместном ответе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была тогда вынуждена пояснять, что имел в виду президент. Она подчеркнула, что Байден не подразумевал под этим высказыванием, что Вашингтон включил Москве "зеленый свет".

"Это совсем не отражает наши намерения, и это совершенно не то, что (...) президент пытался донести до президента Путина", - заявила она в эфире телеканала CNN.

Фриман в своей статье отметил, что для всех важно иметь возможность выслушивать избранных руководителей и оценивать содержание ими сказанного. Однако Байден, "похоже, не справляется с этой задачей".

"Пока мы обдумываем последствия, господину Байдену во время международного кризиса следует стараться как можно меньше говорить публично", - считает автор.

Он пишет: "Это представляет собой уникальную проблему, поскольку он является действующим президентом Соединенных Штатов. Но Конституция не требует от президента выступлений и речей любого рода без подготовки. При необходимости он может отправлять сообщения Конгрессу по электронной почте, а не разговаривать с законодателями".

Фриман отметил: "Ваш скромный корреспондент не врач, поэтому в этой колонке не будет предлагаться диагностика психического здоровья президента или оценка того, насколько его познания сопоставимы с познаниями других мировых лидеров".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ


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