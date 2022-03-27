Подачу газа в Ханкенди восстановят в понедельник - ПО «Азеригаз»

Подача газа в Ханкенди и близлежащие населенные пункты будет восстановлена в понедельник, на территорию Карабахского экономического района - во вторник, сообщили в воскресенье в производственном объединении (ПО) «Азеригаз».
«Подачу природного газа в Ханкенди и другие близлежащие населенные пункты восстановят 28 марта, и в первую очередь будут проведены тестовые работы», - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.
Там порекомендовали потребителям быть осторожными при использовании природного газа, строго соблюдать правила техники безопасности.
«Подача природного газа на территорию Карабахского экономического района будет полностью восстановлена после завершения тестовых испытаний 29 марта», - добавили в «Азеригаз».
В ведомстве сообщили, что, несмотря на снегопад, сотрудники ПО принимают на местах необходимые меры для ликвидации последствий аварии на местности со сложным рельефом.
В «Азеригаз» заявили, что причиной проблем с газоснабжением в последние дни на территориях, входящих в Карабахский экономический район, стала «неисправность газораспределительных линий, которые многие годы эксплуатируются без техобслуживания».
Р.Керимов
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