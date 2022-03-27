Количество случаев COVID-19 в мире превысило 480,1 млн - университет Хопкинса

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 480 млн 111 тыс. 61, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 121 тыс. 153 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 79 млн 946 тыс. 97 и 976 тыс. 652.

Индия - 43 млн 19 тыс. 453 и 521 тыс. 4.

Бразилия - 29 млн 839 тыс. 103 и 659 тыс. 855.

Франция - 24 млн 967 тыс. 222 и 142 тыс. 46.

Великобритании - 20 млн 848 тыс. 912 и 165 тыс. 46 (данные на утро субботы, на 10:00 по бакинскому времени воскресенья не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 788,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 1 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 тыс. 62, Франции - 2 тыс. 162, Великобритании - 2 тыс. 401.