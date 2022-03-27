Байден в беседе с Тихановской поддержал белорусский народ в защите прав человека

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, сообщил Белый дом.

"Президент подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами белорусского народа в защите и продвижении прав человека, включая свободу выражения мнений, свободные и честные выборы", - говорится в сообщении.

Байден поблагодарил Тихановскую за то, что она присутствовала на его выступлении в Варшаве в субботу вечером.

В сообщении отмечается, что американский президент совершил звонок с борта №1, на котором возвращался в США из польской столицы.