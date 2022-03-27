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Дальнее зарубежье 27.03.2022 11:45

Более 110 мигрантов пытались нелегально попасть из Беларуси в Польшу

Более 110 мигрантов пытались прорваться через границу Беларуси с Польшей за минувшие сутки, сообщила в воскресенье Польская пограничная стража.

"26 марта на территорию Польши из Беларуси пытались нелегально попасть рекордные 116 человек", - говорится в сообщении.

"Больше всего, 40 из них - на участке погранзаставы Кузница. На участке погранзаставы Наревка сотрудники погранслужбы после погони и предупредительного выстрела задержали гражданина Грузии, который не остановился для контроля", - добавили там.

За 2021 год польско-белорусскую границу пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. С начала текущего года зафиксировано около 2 тыс. попыток.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, НЕЛЕГАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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