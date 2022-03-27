Французский «Ашан» отказался покидать РФ из-за необходимости «кормить население»

Генеральный директор французского ритейлера Auchan (в России работает под брендами «Ашан» и «Атак») Ив Клод заверил, что компания не планирует закрывать свои магазины в РФ, несмотря на оказываемое давление. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

Он пояснил, что решение об уходе было бы неправильным с человеческой точки зрения. Auchan должен думать о своих российских сотрудниках, а также «продолжать кормить население» РФ, добавил генеральный директор.

«Нас легко критиковать. Но мы есть, мы открыты и делаем все возможное для гражданского населения», - сказал Клод. Он добавил, что компания «готова принять общественное мнение, которое с нами не согласно».

Также Ив Клод призвал не «натравливать людей друг на друга».

Штат сотрудников Auchan в России насчитывает 30 тыс. человек, число магазинов в стране - более 230.

Ранее ритейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, также заверял, что продолжит работать на российском рынке.