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Дальнее зарубежье 27.03.2022 13:40

США и Израиль едины в том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие - Блинкен

США и Израиль придерживаются одной позиции, согласно которой Иран никогда не должен иметь ядерное оружие, заявил в воскресенье в Иерусалиме госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Когда дело касается самого важного элемента, мы сходимся во мнении. Мы привержены (задаче - ИФ), решительно настроены на то, что Иран никогда не обретет ядерное оружие", - приводят западные СМИ его слова, сказанные перед началом саммита в Израиле министров арабских стран при участии Блинкена.

В то же время он отметил, что лучший способ отрегулировать развитие ядерной программы Ирана - восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"Кроме ядерной активности, Иран продолжает быть вовлечен в целую серию дестабилизирующих действий", - также сказал госсекретарь.

Кроме того, он осудил атаки йеменских повстанцев на цели в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления СВПД.

Ранее в воскресенье спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что достижение сделки по иранской ядерной программе не является предопределенным развитием событий, которое нужно ожидать очень скоро.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, АТОМ


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