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СНГ 27.03.2022 14:10

Сайты издания Bild и публициста Невзорова заблокированы в РФ

Роскомнадзор заблокировал на территории РФ сайт популярного немецкого таблоида Bild и сайт журналиста и публициста Александра Невзорова, следует из данных ведомства.

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, на территории РФ ограничен доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv по требованию Генпрокуратуры от 26 марта.

22 марта в отношении Невзорова было возбуждено уголовное дело о распространении недостоверной информации о действиях российских вооружённых сил на территории Украины. Речь идёт о публикации информации об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров находится за границей.

Ранее по требованию Генпрокуратуры РФ на территории страны был заблокирован целый ряд сайтов отечественных и зарубежных СМИ, в которых надзорное ведомство обнаружило недостоверную, по его мнению, информацию о ситуации на территории Украины, в частности, действиях вооруженных сил РФ.

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Тэги: РОССИЯ, САЙТЫ, БЛОКИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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