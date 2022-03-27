В Анкаре считают необходимым продолжать диалог с Россией по Украине

Турции и прочим странам нельзя отказываться от диалога с РФ в рамках нормализации ситуации в Украине, заявил на международном форуме в Дохе пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Если все сожгут мосты с Россией, кто тогда в конечном счете будет говорить с ней?" - приводят слова Калына западные СМИ.

"Украинцам надо помогать всеми возможными путями, чтобы они могли защитить себя... но слова россиян надо слышать, так или иначе", - уточнил он.

В пятницу президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что в ближайшие дни может провести новые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках урегулирования ситуации в Украине.