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Регион 27.03.2022 14:30

В Анкаре считают необходимым продолжать диалог с Россией по Украине

Турции и прочим странам нельзя отказываться от диалога с РФ в рамках нормализации ситуации в Украине, заявил на международном форуме в Дохе пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Если все сожгут мосты с Россией, кто тогда в конечном счете будет говорить с ней?" - приводят слова Калына западные СМИ.

"Украинцам надо помогать всеми возможными путями, чтобы они могли защитить себя... но слова россиян надо слышать, так или иначе", - уточнил он.

В пятницу президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что в ближайшие дни может провести новые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках урегулирования ситуации в Украине.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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