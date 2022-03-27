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СНГ 27.03.2022 15:16

В России спрос на некоторые лекарства увеличился в 10 раз

Спрос среди граждан России на некоторые лекарственные препараты вырос в десять раз, при этом срок годности на ряд препаратов очень короткий, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По некоторым препаратам в 10 раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет", - сказал Мурашко в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Министр отметил, что "люди, покупая эти препараты, четко шли, в том числе, на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени".

24 марта Мурашко сообщил, что всплеск повышенного спроса на лекарственные препараты в России уже нивелировался. Глава Минздрава заявил, что лекарственные препараты доступны и отгружаются.

21 марта министр также сообщил, что скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает, компании подтверждают поставки лекарств на российский рынок.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЕКАРСТВО, СПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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