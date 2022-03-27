В России спрос на некоторые лекарства увеличился в 10 раз

Спрос среди граждан России на некоторые лекарственные препараты вырос в десять раз, при этом срок годности на ряд препаратов очень короткий, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"По некоторым препаратам в 10 раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет", - сказал Мурашко в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Министр отметил, что "люди, покупая эти препараты, четко шли, в том числе, на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени".
24 марта Мурашко сообщил, что всплеск повышенного спроса на лекарственные препараты в России уже нивелировался. Глава Минздрава заявил, что лекарственные препараты доступны и отгружаются.
21 марта министр также сообщил, что скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает, компании подтверждают поставки лекарств на российский рынок.
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