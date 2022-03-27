Страны Персидского залива и Китай могут заменить европейцев в проекте ExoMars

"Роскосмос" может привлечь инвесторов из стран Персидского залива или Китая вместо европейцев для реализации марсианской миссии, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я не исключаю того, что вместо европейцев появится другой партнёр. Это может быть страна Персидского залива, например, или Китай", - сказал Рогозин журналистам в воскресенье.

17 марта правящий совет Европейского космического агентства (ESA) признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по миссии ExoMars-2022.

Рогозин после отказа ESA от сотрудничества по миссии ExoMars заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.

28 февраля в ESA сообщили, что запуск российско-европейского аппарата ExoMars в 2022 году маловероятен из-за санкций в отношении России. 10 марта Рогозин заявлял, что запуск российско-европейского космического аппарата ExoMars-2022 в этом году, скорее всего, не состоится из-за деструктивной позиции ESA.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

В рамках совместной программы исследования Марса первая межпланетная станция ExoMars была запущена 14 марта 2016 года ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль разбился при посадке.