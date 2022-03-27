Рогозин заявляет о возможности усиления военной составляющей российской орбитальной группировки

"Роскосмос" рассматривает возможность усиления военной составляющей орбитальной группировки, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Направление работ - усиление военной составляющей, конечно, рассмотрится. Естественно, мы сейчас сделаем орбитальную группировку двойного назначения, чтобы все спутники в это тяжелое время помогали армии и флоту видеть, слышать и чувствовать", - сказал Рогозин.

3 марта Рогозин заявил, что все космические аппараты, которые в ближайшее время будут создаваться в России, будут иметь двойное назначение.

"Мы будем делать акцент на том, чтобы все космические аппараты, которые будут в ближайшее время созданы Россией, они будут иметь двойное назначение с учетом тех условий, в которых находится сегодня наша страна", - сказал глава "Роскосмоса".