Главные переговорщики от ЕС и Ирана провели в Тегеране переговоры по СВПД

Главные переговорщики от ЕС Энрике Мора и Ирана Али Багери Кани провели в воскресенье в Тегеране переговоры о возрождении сделки по иранской ядерной программе, сообщило агентство "Мехр".
"Если американская сторона будет реалистична, соглашение можно достичь", - приводит агентство слова Кани.
В свою очередь, Мора представил доклад о его недавних консультациях с другими сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, восстановить который пытаются участники переговоров в Вене.
По данным "Мехр", Мора и Кани продолжат переговоры в предстоящие дни.
Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сообщил, что ядерная сделка может быть достигнута в достаточно короткие сроки, если Соединенные Штаты будут занимать прагматичную позицию. В минувшую субботу он уточнил, что отмена санкций США в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) была одним из важных требований Ирана. Он добавил, что высокопоставленные должностные лица КСИР заявили, что сделка по возрождению СВПД не должна откладываться из-за вопроса о санкциях против Корпуса, если соглашение служит интересам народа.
Однако накануне, отмечает в свою очередь агентство Associated Press (AP), Абдоллахиян сказал, что его слова "интерпретировали неправильно", и что он не отступался от каких-либо "красных линий" Ирана на переговорах.
На форуме в Дохе советник верховного лидера Ирана Сейед Камаль Харрази также подчеркнул необходимость отмены санкций против КСИР.
"Национальная армия не может быть обозначена как террористическая группа. Это очень важно для иранцев - убрать КСИР из такого списка... они (иранцы - ИФ) не готовы пойти на компромисс с этим", - приводит AP слова Харрази.
Ранее в воскресенье спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что достижение сделки по иранской ядерной программе не является предопределенным развитием событий, которое нужно ожидать очень скоро.
Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних антииранских санкций.
Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления СВПД.
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