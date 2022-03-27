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Наука и образование 27.03.2022 17:00

Грузовой корабль «Тяньчжоу-2» отстыковался от китайской космической станции

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" отстыковался от орбитальной станции КНР "Тяньгун", сообщило в воскресенье управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" выполнил все намеченные задачи на этапе строительства космической станции и отстыковался от базового модуля станции в 15:59 по Пекинскому времени (11:59 по бакинскому времени) 27 марта", - говорится в сообщении управления.

"Тяньчжоу-2" был запущен к орбитальной станции 29 мая 2021 года, доставив на неё 6,8 тонн припасов и топлива.

Во время пребывания "Тяньчжоу-2" на станции была проведена серия тестов, в том числе проверена работа роботизированной руки-манипулятора. В ходе испытания "рука" захватила грузовой корабль, передвинула его на 20 градусов в сторону и вернула обратно. В управлении отмечали, что это был первый в истории китайской космонавтики перенос крупногабаритного космического аппарата роботизированной "рукой", установленной на станции.

Космические корабли серии "Тяньчжоу" доставляют для работающих на станции тайконавтов оборудование, топливо и припасы. В данный момент к станции пристыкован грузовой корабль "Тяньчжоу-3, прибывший на "Тяньгун" в сентябре прошлого года.

Ожидается, что к планируемому сроку завершения строительства станции (конец 2022 года) на ней побывают ещё два грузовых корабля - "Тяньчжоу-4" и "Тяньчжоу-5".

На данный момент на станции "Тяньгун" находится экипаж из трёх тайконавтов, прибывших на космическом корабле "Шэньчжоу-13" 16 октября 2021 года. В его состав входят командир корабля Чжай Чжиган, Е Гуанфу и женщина-космонавт Ван Япин.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, ОТСТЫКОВКА


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