Макрон не одобрил риторику Байдена в адрес Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает продуктивной в условиях украинского кризиса любую эскалацию в отношениях с Россией, в том числе в плане риторики.

"Я бы не стал употреблять такого рода выражения, потому что продолжаю дискутировать с президентом Путиным", - сказал французский президент, комментируя в эфире телеканала France 3 жесткие заявления президента Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина.

"Мы, европейцы, не должны поддаваться любой эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не ведем войну против российского народа", - отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Европа больше не находится в контексте "холодной войны" между США и Россией.

Президент сообщил при этом, что в понедельник либо во вторник он планирует говорить с Путиным об организации эвакуации жителей Мариуполя.