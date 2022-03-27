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СНГ 27.03.2022 17:40

В ООН насчитали более 3,7 млн беженцев из Украины

Более 3,7 млн человек выехали за пределы Украины с начала спецоперации РФ, сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

По данным портала, больше всего человек перебралось в Польшу - 2,1 млн. Границу с Румынией пересекли 555 тыс. человек, с Молдовой - 371 тыс., с Венгрией - 324 тыс. и со Словакией - 256 тыс. На территорию России из Украины прибыли 271 тыс. беженцев, еще 4,9 тыс. - в Беларусь.

Еще примерно 6,5 млн человек считаются внутренне перемещенными лицами.

Axios напоминает, что ранее в УВКБ назвали нынешнюю миграционную ситуацию в Украине наиболее быстрорастущим кризисом с беженцами со времен Второй мировой войны.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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