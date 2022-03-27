Почти 100 тысяч человек остались без света на юге России

Массовые отключения электричества наблюдаются в воскресенье в Краснодарском крае и Адыгее на юге России, где бушует сильный ветер, работают бригады специалистов.
"В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", - сообщает Минэнерго России в своем телеграм-канале.
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