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СНГ 27.03.2022 18:00

Почти 100 тысяч человек остались без света на юге России

Массовые отключения электричества наблюдаются в воскресенье в Краснодарском крае и Адыгее на юге России, где бушует сильный ветер, работают бригады специалистов.

"В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", - сообщает Минэнерго России в своем телеграм-канале.

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Тэги: РОССИЯ, ЮГ, НЕПОГОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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