В Тбилиси полиция задержала группу манифестантов, требующих снижения цен на бензин и дизтопливо

Массовые акции протеста с требование снижения цен на бензин и дизтопливо прошли в воскресенье в Тбилиси и Кутаиси.
Участники акций заявили журналистам, что цены на бензин и дизтопливо в последние дни достигли максимального уровня, но правительство ничего не делает, чтобы изменить эту негативную динамику. Протестующие считают, что правительство могло бы уменьшить цены на топливо, снизив акциз.
Протестующие также заявили, что выступают и против роста цен на продукты и другие товары.
Манифестация по центральным улицам Тбилиси завершилась задержанием полицией до 10 участников акции.
В МВД Грузии журналистам сообщили, что задержания начались после отказа манифестантов выполнить требования полиции - не выходить на проезжую часть и не перекрывать автомобильное движение.
В воскресенье цена литра бензина 95 на бензоколонках составила 4 лари ($1,24).
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