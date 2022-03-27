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Дальнее зарубежье 27.03.2022 19:00

Постпред США при НАТО заверила, что в задачи Вашингтона не входит смена власти в России

Постпред США при НАТО Джулианна Смит, разъясняя слова американского президента Джо Байдена в Варшаве, заявила, что Вашингтон не преследует цель сменить власть в РФ.

"США не ведут политику смены режима в России и точка", - приводит ее слова издание The Hill.

При этом она объяснила слова Байдена "человеческой реакцией" на то, что он услышал от беженцев из Украины ранее в субботу до выступления.

В то же время она отметила, что американская администрация не намерена "придавать уверенности в своих силах" властям РФ на фоне ситуации в Украине.

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Тэги: США, НАТО, РОССИЯ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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