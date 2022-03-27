Постпред США при НАТО заверила, что в задачи Вашингтона не входит смена власти в России

Постпред США при НАТО Джулианна Смит, разъясняя слова американского президента Джо Байдена в Варшаве, заявила, что Вашингтон не преследует цель сменить власть в РФ.

"США не ведут политику смены режима в России и точка", - приводит ее слова издание The Hill.

При этом она объяснила слова Байдена "человеческой реакцией" на то, что он услышал от беженцев из Украины ранее в субботу до выступления.

В то же время она отметила, что американская администрация не намерена "придавать уверенности в своих силах" властям РФ на фоне ситуации в Украине.