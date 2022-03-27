В Грузии отвергли призыв Киева о «втором фронте»

В Тбилиси негативно восприняли призыв секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова к Грузии и Молдове открыть против России "второй фронт".

"Призыв к Грузии начать войну против России не входит в интересы грузинского народа", - сказал в воскресенье представитель правящей партии "Грузинская мечта", председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

По его мнению, такие заявления "неправильны и не оправданы".

Представитель оппозиционной парламентской фракции "Группа реформ" Теона Акубардия также заявила журналистам, что призывы к открытию второго фронта России в Грузии и Молдове - это "неразумное и морально не оправданное заявление".

"У Грузии есть международные обязательства о возвращении территорий исключительно мирным путем. Мы солидарны с Украиной, поддерживаем ее суверенитет, и ухудшение грузино-украинских отношений сегодня устраивает только Россию", - сказала Акубардия.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал для консультаций посла из Тбилиси в связи с позицией грузинского правительства, не объявившего о введении санкций против России, а также препятствованием в отправке в Украину грузинских добровольцев.