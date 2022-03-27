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СНГ 27.03.2022 20:50

Роскомнадзор начал проверку в отношении СМИ, взявших интервью у Зеленского

Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в отношении участвовавших в разговоре с ним СМИ начата проверка.

"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении отмечается, что ранее "ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского".

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Тэги: РОССИЯ, РОСКОМНАДЗОР, СМИ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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