В Карабахе на мине подорвался бульдозер

В Агдамском районе, который входит в Карабахский экономический район Азербайджана, на мине подорвался бульдозер, сообщила в воскресенье генеральная прокуратура Азербайджана.
«27 марта около 16 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что во время ремонтно-строительных работ на территории освобожденного села Юсифджанлы Агдамского района на мине подорвался бульдозер», - говорится в сообщении ведомства.
В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что пострадавших в результате инцидента нет, бульдозеру нанесен материальный ущерб.
По факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование, добавили в ведомстве.
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