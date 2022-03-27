В Карабахе на мине подорвался бульдозер

В Агдамском районе, который входит в Карабахский экономический район Азербайджана, на мине подорвался бульдозер, сообщила в воскресенье генеральная прокуратура Азербайджана.

«27 марта около 16 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что во время ремонтно-строительных работ на территории освобожденного села Юсифджанлы Агдамского района на мине подорвался бульдозер», - говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что пострадавших в результате инцидента нет, бульдозеру нанесен материальный ущерб.

По факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование, добавили в ведомстве.

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