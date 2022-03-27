Эрдоган и Путин согласились провести российско-украинские переговоры в Стамбуле

Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в воскресенье провели переговоры, посвященные развитию событий в Украине, сообщило издание "Сабах".

При этом лидеры двух стран договорились, что местом следующих переговоров России и Украины станет Стамбул.

Эрдоган также заявил о необходимости добиться прекращения огня в Украине как можно скорее, а также о готовности Турции оказать гуманитарное содействие.