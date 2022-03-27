Азербайджанские военные остаются на своих позициях в селе Фаррух и ближайших высотах в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные продолжают оставаться на позициях в селе Фаррух и ближайших высотах в Карабахском регионе страны, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«С сожалением отмечаем, что Минобороны РФ в своем заявлении от 27 марта указало ряд моментов, не соответствующих действительности. В частности, в позициях в селе Фаррух и ближайших к нему высотах никаких изменений не произошло. Информация о том, что азербайджанские военные отошли с этих позиций, не соответствует действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку», - заявляет Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что не соответствует действительности информация, распространенная министерством обороны РФ о том, что азербайджанская сторона нарушила режим перемирия (в Карабахе – ИФ) и у азербайджанских военных есть раненые.

«Вновь хотели бы напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Использование термина «Нагорный Карабах» в заявлениях министерства обороны России от 26 и 27 марта является неуважением к признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией, территориальной целостности Азербайджанской Республики», - заявили в военном ведомстве.

Минобороны напоминает, что в первом пункте Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной президентами двух стран 22 февраля 2022 года, говорится, что «Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой», а, согласно пункту 18 Декларации, Россия и Азербайджана объединяют свои усилия в противодействии и нейтрализации угроз международного терроризма, экстремизма и сепаратизма.

«Своим заявлением министерство обороны РФ в тоже время проявляет неуважение к данной декларации, подписанной президентом Российской Федерации, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России Владимиром Владимировичем Путиным», - заявили в Минобороны Азербайджана.

В военном ведомстве вновь отметили, что села под названием «Фурух» в Ходжалинском районе Азербайджана нет. «Название упомянутого села ФАРРУХ. Надеемся, что название села будет указано правильно в следующих заявлениях», - говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Р.Керимов, А.Азизов