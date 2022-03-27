Ушел из жизни Аяз Муталибов

Азербайджанские СМИ в воскресенье сообщили о кончине на 84-ом году жизни первого президента Азербайджана Аяза Муталибова. Муталибов являлся президентом Азербайджана в 1991-1992гг. Р.Ахмедов

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