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Это интересно 27.03.2022 23:16

Ушел из жизни Аяз Муталибов

Азербайджанские СМИ в воскресенье сообщили о кончине на 84-ом году жизни первого президента Азербайджана Аяза Муталибова.

Муталибов являлся президентом Азербайджана в 1991-1992гг.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЯЗ МУТАЛИБОВ, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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