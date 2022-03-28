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Регион 28.03.2022 00:30

Чавушоглу выразил надежду, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле приведут к прекращению огня и миру

Турция надеется, что переговоры делегаций России и Украины, ожидающиеся в Стамбуле, приведут к установлению режима прекращения огня и поспособствуют миру на Украине, заявил в воскресенье глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы надеемся, что встречи приведут к длительному режиму прекращения огня и создадут возможность для мира", - написал Чавушоглу в твиттере.

"Мы осознаем ответственность в связи с доверием, оказанным Турции обеими сторонами", - добавил он.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в воскресенье провели переговоры, посвященные развитию событий на Украине. При этом лидеры двух стран договорились, что местом следующих переговоров России и Украины станет Стамбул.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТР, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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