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Регион 28.03.2022 00:32

Украина готова на изменение Конституции в части нейтрального статуса - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народный референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтральном статусе Украины за несколько месяцев, что быстрее, нежели парламентская процедура конституционных изменений.

"Изменения того или иного статуса, а гарантии безопасности предполагают нейтральный статус - это конституционное изменение. Это две сессии (парламента - ИФ), Две сессии - это год. Представляете, насколько все это может быть долго? Референдум - шаг быстрее. То есть, российской стороне нужны гарантии, что это произойдет. Поэтому референдум. Потому что только народ может принять решение, что будет вот такой статус и такие гарантии. Референдум произойдет в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституцию (через парламент - ИФ) будут проходить минимум год, согласно действующего законодательства", - заявил Зеленский в интервью российским журналистам, опубликованным на сайте Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова на изменение Конституции в части нейтрального статуса.

"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это был первый принципиальный пункт для РФ. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну ... Пункт гарантий безопасности для Украины обсуждают. Он глубоко проработан", - сказал он.

"Но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка аля Будапештский меморандум. Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор, который будет подписан всеми гарантами этой безопасности. Он обязательно должен быть ратифицирован в парламентах стран-гарантов и обязательно должен быть референдум в Украине", - добавил он.

Также, по словам Зеленского, договор о гарантиях безопасности для Украины не может быть подписан. Пока в Украине находятся российские войска.

"Представители стран-гарантов ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Я считаю, что войну можно быстро закончить и тянет только Путин и его окружение. Никто из гарантеров - Джонсон, Байден, кто сядет? Дуда? Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет. Это невозможно. Поэтому не надо ждать изменений в закон. Когда российская сторона сказала - давайте сначала изменим закон, потом выведем танки - ну смотрим на них как на неглубоко понимающих политические процессы людей с точки зрения закона", - отметил президент.

"Поэтому договоренности должны быть у нас с президентом Путиным. Чтобы договориться, ему нужно выводить из Украины войска и прийти на встречу мне. Любая точка мира кроме, считаю, беспредметной встречи в Беларуси, России, Украине. Поэтому - мы встретились, договорились - этого достаточно, с подписями, печатями, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут. Дальше ратификация в парламентах, референдум - несколько месяцев, а после изменения в Конституцию", - сказал Зеленский.

Глава государства также отдельно подчеркнул, что вопросы денацификации и демилитаризации Украины на встречах украинской и российской делегаций не обсуждаются.

"Денацификацию и демилитаризацию мы вообще не обсуждаем с РФ. Для меня это вообще непонятные вещи ... Наша сторона сказала, что денацификации и демилитаризации не может быть. Нас эти пункты вообще не интересуют", - резюмировал президент.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НЕЙТРАЛИТЕТ, МНЕНИЕ


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