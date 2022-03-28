Ядерного оружия, биолабораторий и химического оружия в Украине нет - Зеленский

Зеленский назвал "анекдотом" заявления российских официальных лиц о наличии в Украине биолабораторий.
"Это анекдот. Нечего объяснять. Ну нет у нас. Ядерного оружия нет. Биолабораторий и химического оружия нет. Не существует", - сказал он в воскресенье в интервью российским СМИ, опубликованным на сайте Офиса президента.
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