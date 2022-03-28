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Регион 28.03.2022 00:40

Зеленский скептично отозвался о предложении ввести в Украину миротворцев НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский скептично отозвался о предложении о введении на территорию Украины миротворцев НАТО, ранее выдвинутом Польшей.

"Я не понимаю это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства", - сказал он в воскресенье в интервью российским СМИ, опубликованным на сайте Офиса президента.

Это предложение обсуждалось на саммите НАТО в пятницу, однако никакого решения принято не было. Позднее ряд представителей Польши заявили, что эти силы могут не представлять НАТО, но состоять из вооруженных сил государств - его членов.

"Пока мы будем решать, будут ли здесь силы те или иные", - заключил Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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