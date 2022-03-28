КНДР продолжит разработку мощных ударных средств для укрепления обороны

Северная Корея продолжит разработку "мощных ударных средств" для укрепления потенциала национальной обороны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Он сказал, что мы продолжим достигать цели укрепления обороноспособности страны, разрабатывать более мощные ударные средства, чтобы оснастить ими нашу народную армию", - цитирует Ким Чен Ына северокорейское агентство ЦТАК.
Лидер Северной Кореи выступил с таким заявлением во время фотосессии с официальными лицами и учеными, которые способствовали испытательному запуску МБР "Хвасон-17".
КНДР подтвердила в минувшую пятницу, что накануне по прямому приказу своего лидера успешно провела испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".
Сообщалось, что ракета пролетела 1 тыс. 90 км за 4 тыс. 52 секунды на максимальной высоте 6 тыс. 248 км, прежде чем "точно попасть в заданный район" в Японском море.
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