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Дальнее зарубежье 28.03.2022 09:17

Германия обдумывает варианты укрепления противоракетной обороны - Шольц

Германия считает необходимым укрепление своей противоракетной обороны за счет приобретения и установки системы ПРО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

"Это, безусловно, один из вопросов, которые мы обсуждаем, и на то есть веские причины", - сказал Шольц.

"Мы должны осознавать, что у нас есть сосед, который готов применить насилие для отстаивания своих интересов", - добавил он.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Шольц наряду с другими проблемами предметно обсуждал этот вопрос с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном. В частности, они рассматривали возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3 стоимостью в 2 млрд евро.

Ранее канцлер Германии заявлял, что Берлин планирует увеличить расходы на оборону, добавив 100 млрд евро к своему оборонному бюджету.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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