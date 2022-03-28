Германия обдумывает варианты укрепления противоракетной обороны - Шольц

Германия считает необходимым укрепление своей противоракетной обороны за счет приобретения и установки системы ПРО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.
"Это, безусловно, один из вопросов, которые мы обсуждаем, и на то есть веские причины", - сказал Шольц.
"Мы должны осознавать, что у нас есть сосед, который готов применить насилие для отстаивания своих интересов", - добавил он.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Шольц наряду с другими проблемами предметно обсуждал этот вопрос с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном. В частности, они рассматривали возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3 стоимостью в 2 млрд евро.
Ранее канцлер Германии заявлял, что Берлин планирует увеличить расходы на оборону, добавив 100 млрд евро к своему оборонному бюджету.
Азербайджанские военные остаются на своих позициях в селе Фаррух и ближайших высотах в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Минобороны РФ необходимо обеспечить полный вывод армянских НВФ из Карабаха – Минобороны Азербайджана
Хранилища газа Европы несколько дней показывают рост запасов, но впереди сильное похолодание
Манат подорожал к евро, подешевел к рублю
Цены на нефть опускаются на ожиданиях ослабления спроса в Китае
В Карабахе на мине подорвался бульдозер
В Азербайджане вдвое снизилась суточная смертность из-за COVID-19
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров