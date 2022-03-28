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Дальнее зарубежье 28.03.2022 09:28

Лидеры Франции и Германии дистанцировались от резких высказываний Байдена в адрес Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против дальнейшего нагнетания напряженности в отношениях с Россией и необдуманных высказываний в сторону российского руководства.

"Я бы не стал использовать такие слова", - сказал Макрон в интервью телекомпании France 3, комментируя резкие заявления президента США Джо Байдена в Варшаве в адрес главы российского государства.

Если есть хоть какая-то надежда нормализовать ситуацию на Украине, "необходимо сделать все, чтобы остановить эскалацию", подчеркнул он.

Макрон отметил, что видит свою задачу в том, чтобы дипломатическими средствами "сначала добиться прекращения огня, а затем полного вывода (российских - ИФ) войск из Украины".

"Если мы хотим этого, мы не должны обострять ситуацию ни словами, ни действиями", - сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, комментируя высказывания Байдена, завил, что НАТО не преследует смену власти в России.

"Это не является целью НАТО. Мы оба придерживаемся одного мнения, что это не является ни предметом, ни целью политики, которую мы проводим", - сказал Шольц, сославшись на беседы с Байденом в Белом доме в рамках февральского визита в США.

По словам канцлера, целью должно быть "какое-то соглашение между Россией и Украиной, между президентом Зеленским и президентом Путиным", которое привело бы к прекращению военных действий.

Американский президент в ходе выступления в Варшаве очередной раз раскритиковал российское руководство за действия на Украине, а позже, не поясняя о ком именно говорит, сказал: "Господи, этот человек не может оставаться у власти".

Позднее в администрации США, разъясняя слова американского президента и заверили, что он не намерен добиваться смены власти в России.

"Президент хотел сказать, что нельзя давать Путину возможность распространять свою власть на соседние страны, на регион. Он не ставил под сомнение власть Путина в России и не говорил о смене власти", - цитируют западные СМИ неназванного представителя Белого дома. Так он ответил на просьбу журналистов разъяснить, что Байден имел в виду ранее в субботу в конце своего выступления об Украине.

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