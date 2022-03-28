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25.03 $/bbl +/- WTI 113.90 +1.56 Brent 120.65 +1.62

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ТЭК 28.03.2022 09:21

Цены на нефть опускаются на ожиданиях ослабления спроса в Китае

Цены на нефть опускаются в понедельник на новостях о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.

Власти Шанхая с понедельника закрывают на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан, сообщает агентство Bloomberg. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города. Эксперты опасаются, что карантинные ограничения ослабят спрос на энергоносители в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $117,4 за баррель, что на $3,25 (3,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,62 (1,4%), до $120,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,54 за баррель, что на $3,36 (2,95%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,56 (1,4%), до $113,9 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI - на 10,5%. Повышению цен на нефть, помимо продолжающегося российско-украинского конфликта, способствовали сообщения об атаке на нефтехранилище в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В субботу лидер хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на три дня, сообщает Bloomberg.

"Вполне естественно, что нефтяной рынок начал закладывать в котировки опасения в отношении перспектив спроса, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Основным фактором, способным изменить динамику рынка, является статус дипломатических переговоров России и Украины. Я не стала бы исключать продолжения резких колебаний цен".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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