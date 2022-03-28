Цены на нефть опускаются на ожиданиях ослабления спроса в Китае

Цены на нефть опускаются в понедельник на новостях о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.
Власти Шанхая с понедельника закрывают на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан, сообщает агентство Bloomberg. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города. Эксперты опасаются, что карантинные ограничения ослабят спрос на энергоносители в Китае.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $117,4 за баррель, что на $3,25 (3,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,62 (1,4%), до $120,65 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,54 за баррель, что на $3,36 (2,95%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,56 (1,4%), до $113,9 за баррель.
За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI - на 10,5%. Повышению цен на нефть, помимо продолжающегося российско-украинского конфликта, способствовали сообщения об атаке на нефтехранилище в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
В субботу лидер хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на три дня, сообщает Bloomberg.
"Вполне естественно, что нефтяной рынок начал закладывать в котировки опасения в отношении перспектив спроса, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Основным фактором, способным изменить динамику рынка, является статус дипломатических переговоров России и Украины. Я не стала бы исключать продолжения резких колебаний цен".
Азербайджанские военные остаются на своих позициях в селе Фаррух и ближайших высотах в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Минобороны РФ необходимо обеспечить полный вывод армянских НВФ из Карабаха – Минобороны Азербайджана
В Карабахе на мине подорвался бульдозер
В Азербайджане вдвое снизилась суточная смертность из-за COVID-19
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Лидеры Франции и Германии дистанцировались от резких высказываний Байдена в адрес Путина
Германия обдумывает варианты укрепления противоракетной обороны - Шольц
КНДР продолжит разработку мощных ударных средств для укрепления обороны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров