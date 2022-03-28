Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 28 марта ЦБА установил на уровне 1,8619 манат/1EUR (18 марта - 1,8832 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 марта установил на уровне 0,0170 манат/1RUB (18 марта - 0,0165 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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