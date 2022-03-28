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ТЭК 28.03.2022 09:32

Хранилища газа Европы несколько дней показывают рост запасов, но впереди сильное похолодание

Закачка газа в подземные хранилища Европы уже как три дня подряд (24, 25 и 26 марта) превышает отбор, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. 23 марта запасы в ПХГ ЕС достигли минимума за сезон в 25,6%, а по итогам 26 марта выросли до 25,97%.

Однако пока рано говорить о завершении сезона отбора и старта сезона закачки, так как впереди у Европы как минимум недельное похолодание с суровыми ночными заморозками, которое скажется на режиме работы всей газовой отрасли и ПХГ в частности.

Год назад наблюдалась та же самая картина: с 26 марта закачка превысила отбор, но с 4 апреля запасы в хранилищах опять начали снижаться, и нетто-отбор из ПХГ Европы продолжался до 19 апреля. Впрочем, активную закачку газа в хранилища Европа так и не могла начать до конца мая на фоне роста цен и прохладной погоды.

Этим летом Европе предстоит самая напряжённая кампания по закачке в истории. С учетом директивы Европейской комиссии по достижению обязательного уровня запасов в ПХГ к 1 ноября в 80% от нынешних уровней, Европе потребуется на закачку в ПХГ 60 млрд куб. м газа. Стоимость этого объема по текущим котировкам на спотовом рынке превышает $60 млрд - столько потратил, к примеру, Китай на покупку газа за весь 2021 год.

"Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке", - комментировали предстоящий сезон закачки также в "Газпроме".

Рост котировок на спотовом рынке привлекает в Европу дополнительные объемы сжиженного природного газа. В марте 2022 года Европа может получить с регазификационных терминалов 10,44 млрд куб. м газа, немного перекрыв предыдущий рекорд - января 2022 (10,37 млрд куб. м). Предварительно уровень использования регазификационных мощностей Европы в марте складывается на уровне 62,5% после 58,6% в феврале и 62,1% в январе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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