S&P изменило прогноз рейтингов Саудовской Аравии на «позитивный», подтвердило рейтинг «A-»

Международное рейтинговое агентство S&P Global изменило прогноз рейтингов Саудовской Аравии на "позитивный" со "стабильного", отметив улучшение ситуации в экономике страны и бюджетных показателей.
Долгосрочные и краткосрочные рейтинги Саудовской Аравии в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "A-/A-2".
"Повышение мировых цен на нефть и увеличение объемов добычи одновременно с восстановлением экономики от последствий пандемии COVID-19 поддерживает динамику роста ВВП Саудовской Аравии и бюджетных показателей страны, а также и без того сильную внешнюю позицию", - говорится в пресс-релизе S&P.
Согласно прогнозу S&P, ВВП Саудовской Аравии увеличится на 5,8% в текущем году и будет расти в среднем на 2,7% в 2023-2025 гг.
Эксперты агентства прогнозируют профицит бюджета страны на уровне 3,3% ВВП в 2022 году. В 2022-2025 гг., по их оценкам, профицит будет составлять в среднем 0,6% ВВП.
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