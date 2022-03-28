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Финансы 28.03.2022 11:42

S&P изменило прогноз рейтингов Саудовской Аравии на «позитивный», подтвердило рейтинг «A-»

Международное рейтинговое агентство S&P Global изменило прогноз рейтингов Саудовской Аравии на "позитивный" со "стабильного", отметив улучшение ситуации в экономике страны и бюджетных показателей.

Долгосрочные и краткосрочные рейтинги Саудовской Аравии в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "A-/A-2".

"Повышение мировых цен на нефть и увеличение объемов добычи одновременно с восстановлением экономики от последствий пандемии COVID-19 поддерживает динамику роста ВВП Саудовской Аравии и бюджетных показателей страны, а также и без того сильную внешнюю позицию", - говорится в пресс-релизе S&P.

Согласно прогнозу S&P, ВВП Саудовской Аравии увеличится на 5,8% в текущем году и будет расти в среднем на 2,7% в 2023-2025 гг.

Эксперты агентства прогнозируют профицит бюджета страны на уровне 3,3% ВВП в 2022 году. В 2022-2025 гг., по их оценкам, профицит будет составлять в среднем 0,6% ВВП.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, РЕЙТИНГИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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