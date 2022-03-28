Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане составляет 40,4% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-феврале 2022 года выросли на 8,6% - до 10 млрд 36,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, в январе-феврале банковские вклады населения в инвалюте увеличились на 7% - до 4 млрд 53,9 млн манатов или 40,4% всех вкладов населения (по итогам 2021 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 41%).
Объем вкладов населения в национальной валюте вырос на 9,7% - до 5 млрд 982,8 млн манатов или 59,6% всех вкладов.
Объем банковских вкладов резидентов составляет 9 млрд 485 млн манатов, нерезидентов – 551,7 млн манатов. В январе-феврале вклады резидентов выросли на 6,1%, нерезидентов - на 83,1%.
В целом, на 28 февраля 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 29 млрд 170,8 млн манатов, что на 0,5% больше показателя на конец 2021 года.
Х.Насирзаде
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