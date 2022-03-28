Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8619 RUR   0.017 GBR   2.2348 TRY   0.1146

Цена на нефть

25.03 $/bbl +/- WTI 113.90 +1.56 Brent 120.65 +1.62

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 28.03.2022 11:31

Азербайджанский Kapital Bank расширяет филиальную сеть в Гяндже

ОАО «Kapital Bank» расширяет филиальную сеть в Гяндже, открыл в городе свой четвертый филиал.

В сообщении банка отмечается, что новый филиал - Qərb - будет работать в здании Гянджинского центра ASAN Xidmət №2, расположенного на шоссе Гянджа-Шамкир.

Филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, возможность оплаты связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие услуги.

Kapital Bank имеет сеть, включающую 105 филиалов и 23 отделений. В 2022 году банк планирует открытие ряда новых филиалов и отделений.

Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее время входит в топ-3 банков страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755% и физические лица (0,1245%).

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, ГЯНДЖА, ФИЛИАЛ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az