Азербайджанский Kapital Bank расширяет филиальную сеть в Гяндже

ОАО «Kapital Bank» расширяет филиальную сеть в Гяндже, открыл в городе свой четвертый филиал.
В сообщении банка отмечается, что новый филиал - Qərb - будет работать в здании Гянджинского центра ASAN Xidmət №2, расположенного на шоссе Гянджа-Шамкир.
Филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, возможность оплаты связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие услуги.
Kapital Bank имеет сеть, включающую 105 филиалов и 23 отделений. В 2022 году банк планирует открытие ряда новых филиалов и отделений.
Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее время входит в топ-3 банков страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755% и физические лица (0,1245%).
Р.Ахмедов
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