Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8619 RUR   0.017 GBR   2.2348 TRY   0.1146

Цена на нефть

25.03 $/bbl +/- WTI 113.90 +1.56 Brent 120.65 +1.62

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 28.03.2022 11:46

ДПИ в Азербайджане в 2021 г выданы по проектам с инвестициями в $123 млн

Министерство экономики Азербайджана в течение 2021 года выдало 43 документа о поощрении инвестиций (ДПИ) 43 субъектам предпринимательства.

«Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются в 209,4 млн манатов ($123,2 млн по текущему курсу), их реализация позволит открыть 1 889 новых рабочих мест. Большая часть проектов, по которым получены ДПИ, приходятся на проекты промышленной сферы», - сообщили Интерфакс-Азербайджан в правительстве.

В целом, в 2016-2021гг 437 субъектам предпринимательства выдано ДПИ по 523 инвестиционным проектам. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 4,7 млрд манатов ($2,76 млрд), число созданных рабочих мест - более 35,1 тыс.

На Баку приходится 14% проектов, по которым выданы ДПИ, на регионы страны 84%. В целом 60% ДПИ охватывают промышленную сферу.

Президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе "О таможенном тарифе". В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ДПИ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


ДПИ в Азербайджане выданы по проектам с инвестициями в 4,6 млрд манатов - Джаббаров ДПИ в Азербайджане в 2021 г выданы по проектам с инвестициями в $84,1 млн ДПИ в Азербайджане в 2020 г выданы по проектам с инвестициями в $226 млн ДПИ в Азербайджана в I полугодии выданы по 85 проектам стоимостью около 557 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az