ДПИ в Азербайджане в 2021 г выданы по проектам с инвестициями в $123 млн

Министерство экономики Азербайджана в течение 2021 года выдало 43 документа о поощрении инвестиций (ДПИ) 43 субъектам предпринимательства.

«Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются в 209,4 млн манатов ($123,2 млн по текущему курсу), их реализация позволит открыть 1 889 новых рабочих мест. Большая часть проектов, по которым получены ДПИ, приходятся на проекты промышленной сферы», - сообщили Интерфакс-Азербайджан в правительстве.

В целом, в 2016-2021гг 437 субъектам предпринимательства выдано ДПИ по 523 инвестиционным проектам. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 4,7 млрд манатов ($2,76 млрд), число созданных рабочих мест - более 35,1 тыс.

На Баку приходится 14% проектов, по которым выданы ДПИ, на регионы страны 84%. В целом 60% ДПИ охватывают промышленную сферу.

Президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе "О таможенном тарифе". В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

Б.Рустамбеков