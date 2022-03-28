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Финансы 28.03.2022 12:04

АИКГФ увеличил в 2021г прибыль на 31,5%

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) увеличил в 2021 году по сравнению с 2020 годом прибыль на 31,5% - до 9 млн 503 тыс. манатов.

Согласно данным фонда, на конец 2021 года совокупный капитал АИКГФ оценивается в 900,566 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 9,8%).

На 31 декабря 2021 года объем средств, привлеченных фондом, оценивается в 1 млрд 131,187 млн манатов (рост за 2021 год на 21,4%).

Текущий портфель по ипотечным кредитам на конец 2021 года составляет 1 млрд 411,543 млн манатов (рост на 24,1%).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Р.Ахмедов

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Тэги: ФОНД, ПРИБЫЛЬ

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