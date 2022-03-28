Белорусская армия продолжает усиливать государственную границу - Минобороны

Государственная граница Белоруссия продолжает усиливаться армейскими подразделениями, говорится в сообщении официального телеграм-канала Минобороны республики.
"Белорусская армия продолжает усиливать государственную границу. Батальонные тактические группы надежно прикрывают рубежи страны", - говорится в сообщении.
"Обстановка требует от солдат и офицеров повышенной концентрации и самоотдачи", - добавили в ведомстве.
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