Гасанов поручил войскам быть готовыми к использованию современного вооружения

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в понедельник провел служебное совещание в Центральном командном пункте ВС Азербайджана.
«На совещании была проанализирована ситуация на азербайджано-армянской границе и оперативные условия в Карабахском экономическом районе страны. Министр дал конкретные поручения должностным лицам армии поддерживать высокий уровень боеготовности воинских частей, постоянно совершенствовать служебно-боевую деятельность, повышать уровень бдительности», - говорится в сообщении Минобороны.
Гасанов также поручил проводить интенсивные тренировки и практические занятия в соответствии с реальными боевыми условиями, быть готовыми к точному и своевременному выполнению боевых задач, стоящих перед воинскими частями.
«Министр дал указание командирам и офицерскому составу быть готовыми в любой момент к применению принимаемого на вооружение современного вооружения, техники и другого вооружения», - отмечается в информации.
Гасанов также поручил соответствующим должностным лицам уделить особое внимание тыловому и инженерному обеспечению подразделений, несущих боевое дежурство в высокогорных и суровых климатических условиях, а также усилить санитарно-морально-психологическую подготовку личного состава.
Э.Шафиев
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